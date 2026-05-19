«Купол Донбасса» за сутки сбил шесть дронов ВСУ в ДНР

За сутки над Донецкой Народной Республикой силы ПВО и сводные мобильные группы при поддержке системы РЭБ «Купол Донбасса» сбили шесть вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Кроме того, за неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 38 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Одним из наиболее опасных инцидентов стала попытка удара по Старобешевской ТЭС. На подлете к станции мобильные группы уничтожили дрон FP-2.

