Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР (архивное фото)

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там добавили, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Донецкой Народной Республике станцию контрбатарейной борьбы ВСУ производства Израиля.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ прорвали мощную оборону ВСУ на подступах к Новопавловке в Донецкой Народной Республике.

