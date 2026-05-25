Расчет РСЗО «Ураган» ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА и технику ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны РФ.
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки «Центр» нанес удар по пункту управления беспилотниками и скоплению техники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.
Как сообщили в Минобороны России, сначала воздушная разведка вскрыла цели. Затем расчет развернул установку, навелся и дал залп 220-миллиметровыми снарядами. Беспилотники контролировали поражение и корректировали огонь. Мониторинг подтвердил уничтожение пункта управления, нескольких единиц техники и живой силы противника.
Сразу после стрельбы расчет ушел с позиции - в условиях высокой угрозы со стороны вражеских дронов быстрая работа и грамотные маневры помогают избежать ответного удара.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжают уничтожать технику украинских боевиков в ДНР.
