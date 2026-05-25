Расчет РСЗО «Ураган» ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА и технику ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки «Центр» нанес удар по пункту управления беспилотниками и скоплению техники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, сначала воздушная разведка вскрыла цели. Затем расчет развернул установку, навелся и дал залп 220-миллиметровыми снарядами. Беспилотники контролировали поражение и корректировали огонь. Мониторинг подтвердил уничтожение пункта управления, нескольких единиц техники и живой силы противника.

Сразу после стрельбы расчет ушел с позиции - в условиях высокой угрозы со стороны вражеских дронов быстрая работа и грамотные маневры помогают избежать ответного удара.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжают уничтожать технику украинских боевиков в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин рассказал об успехах военнослужащих ВС РФ в ДНР

Российские войска продвигаются на всех направлениях в ДНР (подробнее)