Петербург восстановил Свято-Троицкий храм в Мариуполе и благоустроил территорию. Фото: Канал Представительства Санкт-Петербурга в Мариуполе

Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю в восстановлении духовных святынь. По поручению губернатора Александра Беглова руководитель петербургского Представительства в Мариуполе встретился с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем Иоанном Поповым. Обсуждали текущие нужды прихода.

Отец Иоанн передал искреннюю благодарность Александру Беглову за восстановление храма. Строители из Северной столицы провели масштабные работы: полностью завершили реставрацию святилища и благоустроили прилегающую территорию. Теперь прихожане могут с радостью посещать возрождённую церковь.

Ранее сообщалось, что строители завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Ремонт проводили под руководством «РКС-НР».

Кроме того, в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов. Сейчас в числе восстанавливаемых объектов – Дворец культуры «Металлургов», спорткомплекс «Нептун» и Центральный ЗАГС.

По улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе восстановили девятиэтажку

Над обновлением фасада мариупольского дома в Ильичевском районе города работала бригада из 13 человек