Вооруженные силы России «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там добавили, что российские войска нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка в ДНР.

- Противник потерял более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Минобороны РФ.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах Вооруженных сил России в районе высоток Константиновки. Он уточнил, что основные бои сосредоточены непосредственно в населенном пункте.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ продвигаются вдоль лесополос у Новоалександровки в Донецкой Народной Республике.

