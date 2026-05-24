В ДНР в 2026 году обновили уже 88 километров дорог общего пользования.

В Донецкой Народной Республике с начала дорожного сезона 2026 года обновили уже 88 километров дорог общего пользования. На 12 объектах уже полностью завершена укладка асфальтобетона, а на 7 участках работы продолжаются. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- Параллельно продолжаем работы по устройству искусственного электрического освещения на ключевых трассах: Донецк - Макеевка - Торез - до границы ЛНР и Донецк - Харцызск - Амвросиевка - до границы Ростовской области. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу кабельных линий и установке светильников, - рассказал Бондаренко.

Работы на дорогах Республики выполняют специалисты «Службы автомобильных дорог Донбасса».

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике у поселка Менчугово приступили к капитальному ремонту моста через реку Кальмиус.

Кроме того, сообщалось, что в Шахтерском округе ремонтируют дорогу «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное».

