У поселка Менчугово в ДНР приступили к капремонту моста через реку Кальмиус. Фото: «Служба автомобильных дорог Донбасса»

В Донецкой Народной Республике у поселка Менчугово приступили к капитальному ремонту моста через реку Кальмиус. Об этом сообщил руководитель «Службы автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин.

- Также побывали сегодня на участке автомобильной дороги /21К-09/ - Менчугово, где восстаналиваем в этом году 3,6 км дорожного покрытия. Здесь также уже начали работы по капитальному ремонту моста через реку Кальмиус. Подрядчик приступил к устройству временной объездной дороги по временному мосту. Уже в этом году жители близлежащих населенных пунктов получат не только обновленную комфортную дорогу, но и новое искусственное сооружение, - рассказал Тюрин.

Также известно, что на сегодняшний день в работе дорожников ДНР остаются еще семь участков дорог. При этом специалисты завершили укладку асфальтобетона на 12 объектах.

Ранее сообщалось, что министр транспорта ДНР Александр Бондаренко совершил контрольный объезд ремонтируемых участков автомобильных дорог в Волновахском округе.

