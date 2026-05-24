В Мариуполе стартовал новый спортивный проект «Народный тренер».

В Мариуполе стартовал новый спортивный проект «Народный тренер», который призван сделать здоровый образ жизни доступным и привлекательным для каждого из жителей города.

- Теперь опытные и увлеченные тренеры будут проводить бесплатные занятия прямо в центральных парках города. Это прекрасная возможность для всех, независимо от возраста, уровня подготовки или физической формы, начать свой путь к активной и здоровой жизни, - рассказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Он добавил, что торжественное открытие проекта прошло в Приморском парке городского округа.

