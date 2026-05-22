В Мариуполе прошла третья игра весеннего сезона «Код Отечества», которая направлена на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
- Как и в предыдущих двух играх, участникам предстояло проявить свои знания в области советской и современной российской истории. Вопросы интеллектуального состязания охватывали широкий спектр тем: ключевые события Великой Отечественной войны и их значение, выдающиеся личности отечественной истории, внёсшие вклад в развитие страны, культурные и научные достижения России в XX–XXI веках, современные события, связанные с защитой национальных интересов, традиции патриотического воспитания в России, - рассказали в пресс-службе.
Следующая серия игр пройдет осенью 2026 года и завершится большой финальной игрой ко Дню народного единства.
