В Мариуполе определили лучшие школьные столовые ДНР. Фото: MAX/Кольцов

В Мариуполе определили лучшие школьные столовые Донецкой Народной Республики. В городе прошел региональный этап Всероссийского конкурса Лучшая школьная столовая – 2026». Своим профессиональным мастерством жюри удивляли 12 команд из Мариуполя, Донецка, Снежного и Волновахи, Старобешевского, Амвросиевского, Тельмановского, Новоазовского и Мангушского муниципальных округов.

- По итогам регионального этапа конкурса его победителями стали: в номинации «Лучшая школьная столовая сельской школы» - Кременевская школа; в номинации «Лучшая школьная столовая городской школы» - Гимназия №19 г. Донецка; в номинации «Лучший повар школьной столовой» - Мангушская школа №1, - рассказал глава Мариуполя Антон Кольцов.

Конкурс провели в средней школе «Невская имени Ф.Э. Дзержинского».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе провели «Праздник мяча» для детей и молодежи. Физкультурно-спортивное мероприятие прошло на стадионе «Западный».

