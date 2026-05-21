Масштабный образовательный интенсив прошел для жителей Мариуполя. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе для жителей города прошел масштабный образовательный интенсив от команды «Россия - страна возможностей». Участники познакомились с работой Президентской платформы и инструментами личного, профессионального роста. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Искренне рады приветствовать команду Президентской платформы в Мариупольском государственном университете имени Куинджи. Сегодня для наших жителей открылась уникальная возможность прикоснуться к передовым знаниям и социальным лифтам, которые предлагает «Россия - страна возможностей». Именно такие инициативы помогают раскрыть потенциал молодежи республики, объединяя нас для созидательного труда на благо нашего возрождающегося региона, - сказала заместитель главы городского округа Мариуполь Маргарита Полунина.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

