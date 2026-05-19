Выставка «Свидетели эпохи: народы Российской империи в деталях костюма» в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе к Международному дню музеев открылась выставка «Свидетели эпохи: народы Российской империи в деталях костюма».

В Краеведческом музее имени А. И. Куинджи представлены костюмированные образы представителей народов Российской империи, созданные в графике и печати конца XVIII - начала ХХ веков. На выставке можно увидеть, как одевались петербурженки, москвички, малоросы и донские казачки.

В экспозиции представлены знаменитые русские сарафаны, украинские свиты, греческие гиматионы, а также повседневные наряды солдат. Особый интерес вызывают жанровые сцены из жизни еврейских местечек, греческих поселений и украинских сел.

Среди авторов работ - Ипполит Леконте, Михаил Клодт, Адольф Франсуа, Луи-Пьер-Рене Деморен, Ахилл Сируи, Шарль Лаплан, Владимир Маковский, Федор Солнцев, Джон Дадли.

Выставка будет открыта для посетителей до 23 мая.

