ДНР в 2026 году получит 125 новых автобусов. Фото: Минтранс ДНР

Донецкая Народная Республика в 2026 году получит 125 новых автобусов, что позволит расширить маршрутную сеть и уплотнить график перевозок. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- Маршрутная сеть сейчас отличается от той, которая создавалась 40 лет назад. Мы проработали новую маршрутную суть на территории всей Республики. Начинаем внедрять ее постепенно. Один из первых шагов – запуск маршрута «Донецк (автовокзал «Южный») – Макеевка (автостанция «Плехановская»), - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что за пять лет в Республике планируют привести в нормативное состояние все автовокзалы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике у поселка Менчугово приступили к капитальному ремонту моста через реку Кальмиус.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке по маршруту №77 запустили два новых вместительных автобуса.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР запустят производство каркасных автобусов и спецтехники

ДНР подписала три соглашения и меморандум на международном форуме в Казани (подробнее)