В Донецке по маршруту №77 запустили два новых вместительных автобуса. Об этом просили жители города в связи с недостаточным количеством транспортных средств, которые не покрывали потребности в перевозках. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.
- Маршрут является одним из наиболее востребованных в городе, так как соединяет Ворошиловский, Ленинский и Кировский районы Донецка и ежедневно обслуживает значительное количество пассажиров. Ранее на маршруте работал перевозчик частной формы собственности на транспортных средствах среднего класса, которые не покрывали потребности в перевозке пассажиров, особенно в часы пик, - рассказали в Минтрансе Республики.
Новые автобусы позволят повысить комфорт поездок для жителей Донецка.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники.
