В Донецке по маршруту №77 запустили два новых вместительных автобуса. Фото: Минтранс ДНР

В Донецке по маршруту №77 запустили два новых вместительных автобуса. Об этом просили жители города в связи с недостаточным количеством транспортных средств, которые не покрывали потребности в перевозках. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Маршрут является одним из наиболее востребованных в городе, так как соединяет Ворошиловский, Ленинский и Кировский районы Донецка и ежедневно обслуживает значительное количество пассажиров. Ранее на маршруте работал перевозчик частной формы собственности на транспортных средствах среднего класса, которые не покрывали потребности в перевозке пассажиров, особенно в часы пик, - рассказали в Минтрансе Республики.

Новые автобусы позволят повысить комфорт поездок для жителей Донецка.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе возобновили автобусное сообщение с поселком Гнутово

Муниципальный маршрут №68 вновь запущен благодаря усилиям Минтранса ДНР и администрации Мариуполя (подробнее)