Предприятие по производству автобусов и спецтехники открылось в ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС сообщил, что в Донецкой Народной Республике заработало предприятие по производству автобусов и спецтехники. Руководитель региона принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

- Касаемо заключаемых соглашений, как минимум несколько соглашений запланировано на полях форума, возможно, будет больше. Одно из таких соглашений: это «Донспецмаш» - это производство каркасных автобусов, а также специальной техники, которая востребована у нас в регионе и в плане энергетики, и в плане ЖКХ, и, естественно, если есть запрос то, конечно, должно появляться и предложение, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что в подписанный документ войдут те положения и нюансы, которых сейчас не хватает инвестору. И после этого предприятие сможет выйти на серийное производство.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным на полях международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Они обсудили восстановление экономики Республики. Пушилин рассказал Зампреду Правительства России о темпах восстановления ДНР.

