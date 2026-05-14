Пушилин рассказал Хуснуллину о темпах восстановления ДНР на форуме в Казани. Фото: ТГ/Хуснуллин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным на полях международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Они обсудили восстановление экономики Республики.

Пушилин рассказал Хуснуллину о темпах восстановления и о том, как привлекают инвесторов, в том числе в рамках свободной экономической зоны. Зампред Правительства также посетил международную выставку, где осмотрел стенды регионов России, зарубежных участников и партнеров. Особое внимание он уделил инвестиционным проектам и продукции местных производителей на стенде ДНР.

Ранее Глава региона Денис Пушилин, сенатор Александр Волошин и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг провели рабочую встречу, посвященную возрождению и развитию хоккея в Донецкой Народной Республике.

