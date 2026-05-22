В ДНР группировка войск «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ.

С 16 по 22 мая 2026 года группировка войск «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ, а также нанесла поражение 20 вражеским бригадам в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

- За неделю потери противника на данном направлении составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за неделю бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение 15 бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 870 солдат, 27 бронемашин, 114 автомобилей, 20 артсистем и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Центр» успешно овладели ключевыми опорными пунктами ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

