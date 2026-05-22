«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение 15 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

- Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» успешно овладели ключевыми опорными пунктами ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Штурмовикам удалось взломать эшелонированную оборону противника, который превратил этот район в мощный укрепленный узел с разветвленной системой траншей и укрытий.

Кроме того, за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой десять вражеских беспилотников.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из Красного Лимана, Пришиба и Татьяновки в ДНР

Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции (подробнее)