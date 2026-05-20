«Южная» группировка войск уничтожила танк «Leopard» ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Дружковки, Константиновки, Краматорска, Малиновки, Николаевки, Ореховатки и Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 100 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке.

Кроме того, за 19 мая силы ПВО и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 19 вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9-летняя девочка из Артемовска помогла уничтожить танк ВСУ, заклинив ему башню

Девятилетняя девочка входила в доверие к украинским военным, чтобы экипаж пустил ее в танк (подробнее)