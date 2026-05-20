В ДНР восстановили 400 гектаров леса. Фото (архив): Рослесхоз

В Донецкой Народной Республике по федеральному проекту «Сохранение лесов» восстановили лесные массивы почти на 400 гектарах. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Республики Артем Крамаренко.

По его словам, Минприроды ДНР продолжает системную работу. Параллельно закупают лесохозяйственную и лесопожарную технику, специальное оборудование. Это повышает эффективность работы и уровень пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Донецкой Народной Республике выявили шесть нарушений лесного законодательства, связанных с незаконной вырубкой леса. Общая сумма ущерба составила 5,176 миллиона рублей. Материалы по всем эпизодам передали в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике в рамках нацпроекта высадили деревья и очистили берега пруда. В Волновахе появилось около ста новых деревьев и кустарников.

В ДНР запретили пассажирские перевозки по трассе Донецк - Ясиноватая - Горловка

Штаб обороны ДНР ввел запрет на перевозки по трассе Донецк - Ясиноватая - Горловка (подробнее)