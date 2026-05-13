В ДНР с начала 2026 года выявили шесть незаконных вырубок леса.

В 2026 году в Донецкой Народной Республике выявили шесть нарушений лесного законодательства, связанных с незаконной вырубкой леса. Общая сумма ущерба составила 5,176 миллиона рублей. Материалы по всем эпизодам передали в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела. Об этом во время Прямого эфира сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Также министр рассказал, что с апреля в регионе начался пожароопасный сезон. К нему готовились заранее: еще в декабре закупили четыре пожарных автомобиля. Кроме того, ДНР стала первым субъектом России, создавшим региональную диспетчерскую службу. Это позволяет круглосуточно отслеживать пожарную опасность и вовремя обнаруживать лесные пожары.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Донецкой Народной Республике продолжается работа по восстановлению лесов, очистке русел рек и ликвидации свалок.

