В ДНР запретили пассажирские перевозки по трассе Донецк - Ясиноватая - Горловка.

В Донецкой Народной Республике запретили пассажирские перевозки по трассе Донецк - Ясиноватая - Горловка. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

- Согласно решению Штаба обороны Донецкой Народной Республики до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк - Ясиноватая – Горловка, - сказал Иван Приходько.

Ограничение действует до особого распоряжения. Жителей просят планировать маршруты заранее.

Ранее сообщалось, что за 19 мая силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 19 вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой. Жителям региона рекомендовали при обнаружении обломков сообщать о них экстренным службам.

