Международный день музеев отметили в Донецке. Фото: Минкультуры ДНР

В Донецком художественном музее отметили Международный день музеев. На праздник собрались представители 22-х музеев Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Музейщики Донбасса наделены особым духом, который помогает сохранять и передавать традиционные ценности будущим поколениям, - сказал заместитель министра культуры ДНР Вита Пащенко в приветственном обращении к участникам праздничного мероприятия.

Кульминацией праздничного мероприятия стало торжественное награждение тех, кто особенно ярко проявил себя в музейной деятельности.

Ранее сообщалось, что балетная труппа «Донбасс Оперы» с триумфом открыла гастрольный тур в Сочи, представив на сцене легендарного Зимнего театра спектакль «Собор Парижской Богоматери» на музыку Цезаря Пуни.

Кроме того, сообщалось, что артисты Мариупольского республиканского академического русского драматического театра представят свои спектакли в шести городах России.

