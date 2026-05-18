Жителей Донецка предупредили о хлорировании воды с 21 по 22 мая. Фото: Минстрой ДНР

В Министерстве строительства и ЖКХ ДНР предупредили жителей Донецка о хлорировании воды с 21 по 22 мая 2026 года. В этот период запланировано проведение профилактических мероприятий по дезинфекции центральных водопроводных сетей.

- Употребление воды для питьевых нужд и приготовления пищи в указанный период запрещено, - сказано в сообщении Минстроя ДНР.

Также к жителям обратились с просьбой сделать необходимый запас воды.

Ранее сообщалось, что в Макеевке будет прекращена подача воды в период с 00:00 20 мая по 17:00 21 мая 2026 года. Причиной временных неудобств станут плановые работы на фильтровальной станции и объектах Макеевского филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Кроме того, сообщалось, что водохранилища Донецкой Народной Республики в 2026 году наполнились водой наполовину. В ДНР ежегодно проводят расчистку русел рек. С 1 июня начнутся работы на пятикилометровом участке Кальмиуса.

