В Макеевке временно сместят график подачи воды

Воду дадут вне графика

В Макеевке будет прекращена подача воды в период с 00:00 20 мая по 17:00 21 мая 2026 года. Причиной временных неудобств станут плановые работы на фильтровальной станции и объектах Макеевского филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса», которые готовят к работе в весенне-летний период. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В связи с проведением работ подача воды части потребителей будет смещена и осуществлена вне установленного графика 19 и 22 мая. Особое внимание следует уделить районам, которых коснутся изменения:

Центрально-Городской внутригородской район: будут затронуты кварталы «Железнодорожный», «Гвардейский», «Шахтерский», «Металлург», жилые массивы шахты Бажанова, улицы Руднева (9-этажная застройка), а также Северная часть города.

Кировский внутригородской район: ограничения затронут весь район.

Червоногвардейский внутригородской район: изменения коснутся жилых массивов «Восточный», «Свердлова», «Леваневского», «Орджоникидзе», «Комсомольский», «Дзержинского».

Горняцкий внутригородской район: водоснабжение будет временно изменено в жилых массивах «Макеевка Западная», «Красная Горка», а также в селе Макеевка, на улицах Новопролетарская, Златоустовская, Красная, Углекопная, Виноградная, Тюленина, Октябрьская, Эстафетная.

- Следующая подача воды данным абонентам будет осуществляться согласно графику 23.05.2026, - уточнили в «Воде Донбасса».

