Водохранилища ДНР в 2026 году наполнились водой на 50%. Фото (архив): ТГ/Кольцов

Водохранилища Донецкой Народной Республики в 2026 году наполнились водой наполовину. Об этом во время Прямого эфира сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

По его словам, в ДНР ежегодно проводят расчистку русел рек. С 1 июня начнутся работы на пятикилометровом участке Кальмиуса. Также в этом году приступят к ремонту дамб, чтобы сберечь воду.

Шебалков рассказал и об акции «Вода России», которая направлена на очистку берегов от мусора. В этом году в ее рамках привели в порядок территорию между городским ставком №2 и улицей Университетской в Донецке.

- В прошлом году в ДНР в акции «Вода России» приняли участие около тысячи человек. В этом году, мы уверены, количество людей возрастет вдвое, - сказал Шебалков.

Ранее в 2026 году в Донецкой Народной Республике выявили шесть нарушений лесного законодательства, связанных с незаконной вырубкой леса. Общая сумма ущерба составила 5,176 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут развивать хоккей

В ДНР внедрят комплексную систему подготовки юных спортсменов (подробнее)