В ДНР усилили контроль за чистотой водоемов

Выявляются и пресекаются факты сброса сточных вод в водоемы. Фото (архив): МВД ДНР

В ДНР активизировали работы по обеспечению экологической безопасности водных ресурсов. Инициированные по распоряжению властей Республики мероприятия направлены на выявление и последующую ликвидацию источников загрязнения рек и озер. Об этом сообщили в Минприроды Республики.

Основной целью является оперативное обнаружение фактов несанкционированного сброса промышленных и бытовых сточных вод. Для координации усилий и эффективного решения проблем на местах проводятся совместные выезды представителей ведомства и местных властей. Такие работы уже проведены в Макеевке и Харцызске.

- Организованы выездные мероприятия на водные объекты совместно с представителями администраций городских округов Макеевка, Харцызск и ГУП ДНР «Вода Донбасса» по фактам загрязнения, - заявили в Минприроды ДНР.

Параллельно с этим ведутся активные работы по экологическому оздоровлению водоемов. В частности, сейчас идет подготовка к расчистке 10-километрового участка русла реки Грузская в границах Макеевки.

