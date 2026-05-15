Новая бригада врачей из Санкт-Петербурга начала работать в больницах Мариуполя

В Мариуполь прибыла новая бригада врачей из Санкт-Петербурга. 21 высококвалифицированный специалист работает в медицинских учреждениях города-побратима с начала мая.

Как сообщили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе, медики города-побратима помогают коллегам и оказывают необходимую помощь жителям. Это сотрудничество - важная часть поддержки и восстановления Мариуполя. Врачи из северной столицы уже не первый год проводят осмотры, работают в больницах, передают лекарства и оборудование.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице 60 лет СССР в Жовтневом районе города специалисты восстановили дом. На объекте полностью выполнен комплекс строительных и инженерных мероприятий, необходимых для возвращения дома к полноценной эксплуатации.

Кроме того, в Мариуполе прошел третий инженерный фестиваль «На крыльях науки – 2026», который объединил более 25 образовательных учреждений: детские сады, школы, ведущие ВУЗы юга России.

