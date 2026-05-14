Тактическое положение ВС РФ в районе Кривой Луки улучшилось (архивное фото)

После того как российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, украинские подразделения отошли на следующий рубеж обороны. Об этом в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, противник был вынужден отступать на следующие позиции. При этом тактическое положение ВС РФ на этом участке улучшилось.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что от крайних позиций российских войск до Святогорской лавры осталось не больше пары километров. По его словам, после того как подразделения закрепились в Пришибе и Татьяновке, до лавры, которая является одним из важнейших духовных мест для Донбасса, осталось буквально два-три километра.

Кроме того, Денис Пушилин сообщил, что основные боестолкновения на Славянском направлении сейчас разворачиваются на дальних подступах к городу.

