ВС РФ ведут бои с ВСУ в районе Рай-Александровки на Славянском направлении (архивное фото)

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в выездной студии ТАСС на форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Казани сообщил, что основные боестолкновения на Славянском направлении сейчас разворачиваются на дальних подступах к городу.

По его словам, активные боевые действия сконцентрированы в районе Рай-Александровки. Там идут ожесточенные бои.

Напомним, что расчет 203-миллиметровой самоходной пушки «Малка» из группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Каждый 110-килограммовый осколочно-фугасный снаряд летел больше 25 километров. Опорный пункт накрыли точно. Сразу после удара расчет покинул огневую позицию.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации в результате решительных действий освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ.

