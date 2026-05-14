Российские войска находятся в паре километров от Святогорской лавры (архивное фото)

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» сообщил, что от крайних позиций российских войск до Святогорской лавры осталось не больше пары километров.

По его словам, после того как подразделения закрепились в Пришибе и Татьяновке, до лавры, которая является одним из важнейших духовных мест для Донбасса, осталось буквально два-три километра.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что основные боестолкновения на Славянском направлении сейчас разворачиваются на дальних подступах к городу. По его словам, активные боевые действия сконцентрированы в районе Рай-Александровки. Там идут ожесточенные бои.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации в результате решительных действий освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике.

