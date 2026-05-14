Экспозицию ДНР на форуме в Казани в первый день посетили тысячи гостей. Фото: Корпорация развития Донбасса

В первый день работы Международного экономического форума «Россия – Исламский мир.KazanForum» экспозицию Донецкой Народной Республики посетили тысячи гостей. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

Представители ДНР рассказывали гостям об экономическом потенциале Донбасса, его промышленных возможностях и перспективных направлениях развития.

- На сегодняшний день состоялось несколько важных встреч и переговоров. Мы активно работаем над тем, чтобы этот диалог перерос в долгосрочное и взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество, - сказал замдиректора Корпорации развития Донбасса Алексей Кондрашов.

Ранее сообщалось, что на стенде ДНР на форуме в Казани представлены инициативы в строительстве, агропромышленном комплексе, туризме и тяжелой промышленности.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике управленческие команды трех «угольных городов» представили программы комплексного развития Донецка, Макеевки и Горловки.

