«Африка 2X2» покоряет Россию: Проект по разработке полноприводного велосипеда из ДНР вышел в финал Всероссийского конкурса

Проект по разработке полноприводного велосипеда из ДНР вышел в финал Всероссийского конкурса. Фото: Министерство спорта и туризма ДНР

В Донецкой Народной Республике создали проект «Африка 2X2». Его представители создают полноприводный велосипед для профессионального спорта и активной жизни. И теперь стало известно, что проект вышел в финал Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Как признался представитель проекта Денис Хохлов, изначально мало кто верил в разработку команды. Но теперь это стало наяву, здесь и сейчас.

- Следом, на базе велосипеда мы запустим в разработку полноприводный мотоцикл. Два ведущих колеса, две стихии, одна цель – изменить представление о двухколесном транспорте, - рассказывает представитель проекта Денис Хохлов. – Сегодня наш проект прошел в финал. Это результат упорства, инженерной мысли и поддержки, которую мы ощущали от Калининграда до Камчатки.

Проект «Африка 2Х2» рассчитан на спортсменов-экстремалов, организаторов внедорожных соревнований, туристические клубы, охотников и рыбаков, а также на государственные структуры и курьерские службы.

Из трех проектов от Донецкой Народной Республики жюри выбрало именно этот.

Но как рассказали в пресс-службе конкурса «Ты в игре», все проекты-финалисты помогают сделать спорт доступнее, проще и интереснее. Их авторы предлагают самые разные форматы: от дворовых секций и инклюзивных тренировок до цифровых платформ и уникальных спортивных мероприятий.

Сейчас всех финалистов ждет новая образовательная программа, которая завершится защитой собственных проектов. Победители в каждой из номинаций и обладатель Гран-при будут объявлены в начале июня.

