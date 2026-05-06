Жительница Донецка Анна Ротань борется за звание «Народного почтальона России». Фото: «Почта Донбасса»

«Почта России» организовала конкурс «Земский почтальон – 2026», в котором приняли участие 17 почтальонов от Донецкой Народной Республики. По итогам регионального отбора первое место в ДНР заняла Анна Ротань. Теперь она соревнуется за звание «Народного почтальона». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Почта Донбасса».

- Более десяти лет моя работа была для меня источником гордости и признания. Но с 2022 года она превратилась в мою главную миссию, в дело всей моей жизни. Я получила возможность протянуть руку помощи тем, кто оказался в самом эпицентре страданий на освобожденных территориях, ставших жертвами агрессии ВСУ. Я знаю, как остро они нуждаются в поддержке, - рассказала Ротань.

Девушка проявляет самоотдачу, ежедневно отправляясь на освобожденные территории для выполнения критически важных задач. Она помогает людям с выплатой пенсий и социальных пособий, доставляет почтовые отправления и корреспонденцию, а также обеспечивает жителей необходимыми товарами.

- Первый раз я попала в город Курахово. Город пострадал, но люди не унывают, живут дальше. Потом Селидово, Горняк, Украинск, Кураховка. Когда первый раз попала на освобожденные территории, то страх само собой присутствовал, - рассказывает Ротань. – Люди все доброжелательные и приветливые. С большим удовольствием еду на освобожденные территории.

Она призналась, что благодаря общению с людьми стала чаще улыбаться. Девушка всегда всех выслушает и придет на помочь в любую погоду.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 25-26 мая в Москве.

