Узнать индекс и отследить посылку стало проще: В ДНР заработал чат-бот «Почты Донбасса»

Новый цифровой сервис поможет упростить взаимодействие граждан с почтовой службой Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР продолжают активно развивать цифровую инфраструктуру в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одним из новых шагов в этой сфере стало создание и запуск чат-бота «Почты Донбасса» в набирающем популярность национальном мессенджере MAX.

Как сообщили в Минцифры ДНР, этот инновационный цифровой сервис поможет упростить взаимодействие граждан с почтовыми службами, предоставляя им круглосуточный доступ к необходимой информации и услугам.

- Чат-бот работает в круглосуточном режиме и выступает в роли персонального помощника и консультанта, - заявили в ведомстве.

Функционал чат-бота охватывает широкий спектр повседневных задач, связанных с почтовыми отправлениями. Теперь, чтобы узнать точный почтовый индекс по адресу, контактные данные или местоположение ближайшего почтового отделения, достаточно воспользоваться удобным интерфейсом данного сервиса.

Одной из наиболее востребованных функций является возможность отслеживания почтовых отправлений. Пользователям достаточно ввести трек-номер, чтобы оперативно получить актуальную информацию о статусе и местонахождении своей посылки.

Кроме того, чат-бот предоставляет удобный канал для связи со специалистами государственного унитарного предприятия ДНР «Почта Донбасса». Жители теперь могут легко задать оператору интересующий вопрос или направить официальное письменное обращение, не покидая приложения MAX.

Внедрение чат-бота «Почты Донбасса» в мессенджере MAX является важным шагом в модернизации почтовой отрасли Республики и частью общей стратегии по цифровизации государственных услуг, направленной на повышение их доступности и оперативности для граждан.

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

