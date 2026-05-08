В ДНР представили программы комплексного развития Донецка, Макеевки и Горловки. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике управленческие команды трех «угольных городов» представили программы комплексного развития Донецка, Макеевки и Горловки. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он подчеркнул, что города проделали действительно масштабную работу.

- Продолжаем обучать наши муниципалитеты, наши управленческие команды. Сегодня мы рассматривали три прекрасных города: Макеевку, Донецк и Горловку. Рассмотрели, каким образом они будут развиваться до 2035 года и до 2042 года. Муниципалитетами были поданы прекрасные идеи, - рассказал Чертков.

Он рассчитывает, что управленческие команды Республики смогут успешно защититься в «Сколково», и все идеи будут реализованы в течение 5-10 лет.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Буденновском районе Донецка на улице Независимости спецтехника приступила к рытью котлована под фундамент будущего жилого комплекса «Половецкий».

