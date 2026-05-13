В ДНР на 85% завершили замену изношенных слоев региональных дорог. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день на 85% завершили замену изношенных слоев региональных дорог. Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».

- Прошлый год мы завершили с рекордными показателями - только порядка 261 км привели в нормативное состояние на региональной и местной сети. Планы на текущий год не менее амбициозны, нежели в 2025 году. Федеральный центр продолжает оказывать нашему региону беспрецедентную поддержку, благодаря которой запланирован большой и системный объем мероприятий по обновлению как региональной, так и внутримуниципальной сети автомобильных дорог, - рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Он выразил уверенность, что в Республике получится превзойти прошлогодние результаты.

Ранее сообщалось, что Свердловская область продолжает восстановление дорожной инфраструктуры в селе Мичурино.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР с начала сезона отремонтировали 70 километров дорог.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Зугрэсе отремонтировали еще одну дорогу при поддержке Нижегородской области

Дорожники выполнили ремонтные работы на улице Советской в Зугрэсе (подробнее)