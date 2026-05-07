В Зугрэсе отремонтировали еще одну дорогу при поддержке Нижегородской области

Ремонтные работы выполнили на улице Советской. Фото: Минтранс ДНР

Нижегородская область восстановила еще одну дорогу в Зугрэсе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Там уточнили, что специалисты из региона-шефа выполнили ремонтные работы на улице Советской. Вначале они провели фрезеровку старого дорожного покрытия на площади 1500 квадратных метров. После подготовки основания был уложен новый асфальтобетонный слой. Для этого потребовалось около 170 тонн асфальтобетонной смеси.

В Минтрансе напомнили, что это не первый дорожный объект, отремонтированный в Зугрэсе при поддержке Нижегородской области

- Ранее регион-шеф завершил обновление асфальта на участке от улицы Трудовой до моста, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что регионы-шефы продолжают восстановление дорог в ДНР. Забайкальский край восстанавливает дороги в Старобешевском округе Республики, а Нижегородская область - в Зугрэсе.

