Регионы-шефы продолжают восстановление дорог в ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы продолжают восстановление дорог в Донецкой Народной Республике. В Министерстве транспорта ДНР рассказали, на каких участках в настоящее время идут работы.

- В Старобешевском округе специалисты из Забайкальского края ведут ремонт участка дороги в городе Комсомольское - от улицы Ленина до улицы Кирова. В Зугрэсе дорожное покрытие обновили при поддержке Нижегородской области. Подрядчики демонтировали старый асфальт, устранили дефекты, после чего уложили щебеночно-песчаную смесь и новый слой асфальта на участке от улицы Трудовой до моста, - рассказали в Минтрансе ДНР.

Работы в муниципалитетах Республики продолжаются.

Ранее сообщалось, что глава Донецка Алексей Кулемзин проверил, как идет реконструкция моста через реку Кальмиус на проспекте Ильича. Это основная транспортная артерия как для жителей города, так и для его гостей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие дороги отремонтируют в Донецке в мае 2026 года

Жители определили порядок первоочередных дорожных работ в каждом районе Донецка (подробнее)