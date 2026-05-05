Глава Донецка проверил, как идет реконструкция моста через реку Кальмиус. Фото: ТГ/Кулемзин

Глава Донецка Алексей Кулемзин проверил, как идет реконструкция моста через реку Кальмиус на проспекте Ильича. Это основная транспортная артерия как для жителей города, так и для его гостей.

- Мост с годами, с нагрузками и с военными действиями действительно пришел в определенную негодность. Благодаря нашему Главе ДНР Денису Пушилину были выделены федеральные средства на такой масштабный проект. Были определены специалисты, которые имеют большой опыт в этом виде работ. Сегодня мы отметили, что работы идут по графику, даже можно сказать с опережением, - рассказал Кулемзин.

Он напомнил, что открытие моста запланировано на этот год.

Ранее сообщалось, что на мосту через реку Кальмиус на проспекте Ильича в Донецке начался ключевой этап капитального ремонта.

Пушилин поручил проработать ремонт и освещение мостов через Кальмиус в Донецке

Глава ДНР распорядился усилить контроль за состоянием дорожного покрытия на всех остальных мостах через Кальмиус (подробнее)