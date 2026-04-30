На мосту на проспекте Ильича в Донецке установили первый блок нового полотна. Фото: «Мостовик»

На мосту через реку Кальмиус на проспекте Ильича в Донецке начался ключевой этап капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе компании «Мостовик», специалисты успешно установили первый металлический блок пролетного строения на опоры. Это событие знаменует собой переход от подготовительных работ и укрепления фундамента к непосредственному формированию будущего дорожного полотна переправы.

Сборка нового пролета - сложнейший технологический процесс, требующий филигранной точности и слаженной работы всей команды: от проектировщиков до сварщиков и монтажников. Каждый последующий блок будет постепенно «наращивать» конструкцию над рекой, воссоздавая облик одной из главных транспортных артерий города. Чтобы выдержать плотный график, строительство ведется в круглосуточном режиме. На объекте постоянно сменяют друг друга дневные и ночные бригады.

В настоящий момент на стройплощадке кипит работа по нескольким направлениям. Помимо монтажа металлоконструкций, специалисты проводят пескоструйную очистку металла и грунтовку стыков. Параллельно идет армирование шкафных стенок опор и подферменных площадок, а также ведется установка балок на пятом пролете моста.

- Работы ведутся в рамках проекта капитального ремонта, цель которого - вернуть городу надежную, современную и безопасную переправу на десятилетия вперед, - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что мост на проспекте Ильича в Донецке планируют восстановить к концу 2026 года. Масштабную реконструкцию объект проходит впервые за более чем 70 лет. К основному этапу капитального ремонта моста строители приступили в сентябре 2025 года.

