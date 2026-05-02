Какие дороги отремонтируют в Донецке в мае 2026 года

Масштабный ремонт дорог в Донецке начнется в мае. Фото (архив): Администрация Донецка

В Донецке подвели итоги народного голосования о первоочередности ремонта дорог в городе. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Он отметил, что все поступившие от дончан предложения были учтены, и на основе наибольшего количества голосов определен перечень улиц Донецка, к ремонту которых дорожные службы приступят уже в мае.

Какие улицы отремонтируют в Донецке в мае

Буденновский район: жители отдали предпочтение ремонту улицы Данилевского, за которую проголосовали 33% участников голосования.

Ворошиловский район: первоочередным станет восстановление бульвара Шевченко, получившего поддержку 44% опрошенных горожан.

Куйбышевский район: За восстановление улицы Калинина, в частности, участка от проспекта Панфилова до проспекта Богдана Хмельницкого, проголосовали 39% жителей.

Калининский район: дорожные службы обновят улицу Марии Ульяновой, которую выбрали 47% респондентов.

Киевский район: масштабные восстановительные работы затронут улицу Артема, получившую 41% голосов.

Кировский район: в списке первоочередных - улица Максима Козыря, за ремонт которой проголосовали 45% жителей.

Ленинский район: специалисты сосредоточатся на ремонте улицы Кирова (40% голосов).

Пролетарский район: жители подавляющим большинством (85%) отдали предпочтение ремонту улице Армавирской.

Петровский район: наибольшую поддержку получил ремонт улицы Петровского (участок от площади Победы до автостанции «Трудовская»), за который высказались 71% проголосовавших.

С более детальными результатами народного голосования можно ознакомиться в официальном телеграм-канале Алексея Кулемзина.

