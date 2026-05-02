Какие дороги отремонтируют в Донецке в мае 2026 года

В Донецке подвели итоги народного голосования о первоочередности ремонта дорог в городе. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
Он отметил, что все поступившие от дончан предложения были учтены, и на основе наибольшего количества голосов определен перечень улиц Донецка, к ремонту которых дорожные службы приступят уже в мае.
Буденновский район: жители отдали предпочтение ремонту улицы Данилевского, за которую проголосовали 33% участников голосования.
Ворошиловский район: первоочередным станет восстановление бульвара Шевченко, получившего поддержку 44% опрошенных горожан.
Куйбышевский район: За восстановление улицы Калинина, в частности, участка от проспекта Панфилова до проспекта Богдана Хмельницкого, проголосовали 39% жителей.
Калининский район: дорожные службы обновят улицу Марии Ульяновой, которую выбрали 47% респондентов.
Киевский район: масштабные восстановительные работы затронут улицу Артема, получившую 41% голосов.
Кировский район: в списке первоочередных - улица Максима Козыря, за ремонт которой проголосовали 45% жителей.
Ленинский район: специалисты сосредоточатся на ремонте улицы Кирова (40% голосов).
Пролетарский район: жители подавляющим большинством (85%) отдали предпочтение ремонту улице Армавирской.
Петровский район: наибольшую поддержку получил ремонт улицы Петровского (участок от площади Победы до автостанции «Трудовская»), за который высказались 71% проголосовавших.
С более детальными результатами народного голосования можно ознакомиться в официальном телеграм-канале Алексея Кулемзина.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
