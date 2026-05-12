В Мариуполе полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции из Мариуполя вместе с коллегами из сводного отряда полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Полицейские пожелали фронтовикам здоровья, благополучия и долгих лет, вручили благодарственные письма, цветы и продуктовые наборы. Они выразили ветеранам огромную признательность за их вклад в Победу. Те, в свою очередь, поблагодарили правоохранителей за внимание и чуткое отношение.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне в Мариуполе возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю и памятнику Героев Советского Союза.

Кроме того, глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он передал им приветственные адреса от Президента России Владимира Путина и Главы ДНР Дениса Пушилина. А также ветераны получили памятные подарки и цветы.

