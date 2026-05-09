Глава Мариуполя поздравил жителей города с Днем Победы. Фото: MAX/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей города с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказал, что с Мариуполем связаны биографии 38 Героев Советского Союза. Семь из них родились здесь. Двадцать один – учился или работал на городских предприятиях в 20-30-е годы.

- Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто на фронте и в тылу приближал долгожданный мир, кто ценой неимоверных усилий и жертв отстоял свободу и независимость нашей Родины, - сказал Кольцов.

Он подчеркнул, что память о Великой Победе объединяет, дает силы преодолевать любые трудности.

Ранее сообщалось, что в День Победы Глава ДНР Денис Пушилин вручил военнослужащим Звезду Героя ДНР и Орден Республики.

Кроме того, сообщалось, что мариупольцы спели «День Победы» вместе с жителями из 18 городов России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Знакомим с именами Победы»: В Мариуполе студенты ПГТУ проводят экскурсии на ретро-трамвае

Пассажиров ретро-трамвая знакомят с историей Мариуполя во время Великой Отечественной войны (подробнее)