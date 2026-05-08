Мариупольцы спели «День Победы» вместе с жителями из 18 городов России

В социальных центрах города провели праздничные мероприятия ко Дню Победы. Фото: Администрация Мариуполя

В социальных центрах Мариуполя провели праздничные мероприятия ко Дню Победы. Об этом сообщили в администрации города.

В Орджоникидзевском районе города прошел концерт под названием «Победный май», а также была организована выставка портретов ветеранов «Лица Победы».

В Жовтневом районе студенты института среднего профессионального образования Приазовского государственного технического университета, являющегося филиалом НИУ МГСУ, подготовили для пожилых горожан праздничное представление.

Память героев-освободителей почтили также в Ильичевском районе: подопечные местного центра социального обслуживания возложили цветы к памятнику легендарному танку Т-34.

В Приморском районе вокальный коллектив «Золотые голоса» центра социального обслуживания принял участие во всероссийской акции «Поем о Победе вместе!».

- Вместе с коллективами из 18 городов России мариупольцы спели «День Победы», - рассказали в мэрии.

