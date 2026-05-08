Экскурсионный ретро-трамвай в мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариупольский ретро-трамвай имеет свою, особую атмосферу. Несмотря на то что это реплика, именно такие вагоны ходили в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, и его точная копия была создана городом-побратимом для приморской столицы ДНР.

Студентка-экскурсовод в ретро-трамвае в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студентки-экскурсоводы в ретро-трамвае в Мариуполе

Экскурсионный ретро-трамвай в мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне этот вагон стал передвижным лекторием памяти.

- Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», - звонкий и восторженный голос девушки словно обрушивается на тебя еще перед входом в трамвай. Это студентки ПГТУ проводят экскурсию «Имена Победы», которая для Мариуполя в таком формате стала традиционной. Для экскурсоводов в трамвае есть специальное, установленное еще на заводе, место - оно оборудовано всем необходимым: микрофоном, креслом, столиком, а салон транспортного средства включает в себя аудиосистему с динамиками.

Студентки-экскурсоводы в ретро-трамвае в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамвай украшенный ко Дню Победы в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы знакомим мариупольцев, наших пассажиров с историей создания мемориалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, с Героями СССР - мариупольцами. Знакомим с именами Победы. Для тех, кто не знает, - рассказываем, для тех, кто забыл, - напоминаем, - говорит студентка ПГТУ Виктория.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для кадетов Донецка Псковские десантники провели акцию «Герои нашего времени»

Артисты творческой бригады Воздушно-десантных войск исполнили патриотические песни и театрализованные номера для кадетов Донецка (подробнее)