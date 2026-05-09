В Мариуполе по случаю Дня Победы возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю.

По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне в Мариуполе возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю и памятнику Героев Советского Союза. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Также в церемонии возложения цветов приняли участие Герой России и ДНР, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

- Мы чтим подвиг ветеранов, сражавшихся на фронтах, и тружеников тыла, ковавших Победу в неимоверных условиях. Их героизм и самопожертвование - бесценное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям, - сказал Кольцов.

Ранее глава Мариуполя поздравил жителей города с Днем Победы. Он рассказал, что с Мариуполем связаны биографии 38 Героев Советского Союза.

Кроме того, сообщалось, что накануне Дня Победы в Мариуполе вспомнили подвиг 221-й и 130-й дивизий.

В Орджоникидзевском районе Мариуполя обновили мемориал воинам-освободителям

В приморском городе ДНР продолжают приводить в порядок мемориалы в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне