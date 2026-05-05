В Орджоникидзевском районе Мариуполя обновили мемориал воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Продолжаем приводить в порядок мемориалы подвигам нашего народа в Великой Отечественной войне и благоустраивать прилегающие к ним территории. Сегодня специалисты ведут работы у памятников «Танк Т-34» на улице Карпинского и «Воину-освободителю» на площади Ленинского Комсомола, - рассказал Кольцов.

Он добавил, что также в преддверии Дня Победы в приморском городе Донецкой Народной Республики коммунальщики отремонтировали памятный знак «Жертвам фашизма».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе образовательные учреждения присоединились к масштабной Всероссийской акции «Окна Победы».

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе ко Дню Победы организовали экскурсии на ретро-трамвае, который провезет жителей и гостей города по памятным местам.

