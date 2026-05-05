В Орджоникидзевском районе Мариуполя обновили мемориал воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.
- Продолжаем приводить в порядок мемориалы подвигам нашего народа в Великой Отечественной войне и благоустраивать прилегающие к ним территории. Сегодня специалисты ведут работы у памятников «Танк Т-34» на улице Карпинского и «Воину-освободителю» на площади Ленинского Комсомола, - рассказал Кольцов.
Он добавил, что также в преддверии Дня Победы в приморском городе Донецкой Народной Республики коммунальщики отремонтировали памятный знак «Жертвам фашизма».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе образовательные учреждения присоединились к масштабной Всероссийской акции «Окна Победы».
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе ко Дню Победы организовали экскурсии на ретро-трамвае, который провезет жителей и гостей города по памятным местам.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР к 9 Мая выпустили печенье с праздничной символикой
Сладости в честь Дня Победы появились на прилавках магазинов ДНР (подробнее)