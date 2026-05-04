В ДНР к 9 Мая выпустили печенье с праздничной символикой

Предприятие «Мир хлеба» в ДНР представило эксклюзивную серию печенья к 9 Мая. На каждом кондитерском изделии изображены узнаваемые символы праздника - Георгиевская лента, а также надписи «Мы помним, мы гордимся», «Спасибо деду за победу» и «С Днем Великой Победы». Печенье украшено глазурью в бело-красно-золотых тонах. Новинка уже поступила в продажу.
Представители фабрики подчеркнули, что 9 Мая - это гораздо больше, чем просто памятная дата. Это символ единения и преемственности поколений, а также глубокой личной связи с историей.
- Поздравляем всех с приближающимся Днем Великой Победы. Особые поздравления, конечно, адресуем ветеранам ВОВ. Выражаем глубочайшую признательность в их лице всему поколению Победителей, - отметили в компании.
Примечательно, что в создании праздничных угощений приняли участие и дети. Учащиеся лицея №1 «Лидер» из Макеевки помогли местным кондитерам украсить печенье, внеся тем самым свой вклад в подготовку к 9 Мая.
