Учреждения образования Мариуполя присоединились к акции «Окна Победы». Фото: MAX/Кольцов

В Мариуполе образовательные учреждения присоединились к масштабной Всероссийской акции «Окна Победы». Ребята вместе с педагогами создали трогательные рисунки и аппликации, а затем украсили ими окна. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- В творческом процессе участвовали обучающиеся всех возрастов – от малышей до старшеклассников. В своих работах ребята запечатлели подвиги своих героических предков и рассказали о вкладе, который внесли их прадедушки и прабабушки в освобождение родного города от фашистских захватчиков, - рассказал Кольцов.

Он подчеркнул, что проведение акции особенно важно в настоящее время.

Ранее сообщалось, что краеведческий музей Мариуполя в преддверии Дня Победы приглашает всех жителей города принять участие в онлайн-викторине, посвященной событиям Великой Отечественной войны и героическому прошлому Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР при поддержке Следкома провели концерты, приуроченные ко Дню Победы

В Донецке выступили представители агитбригады «ZVездный Десант» (подробнее)